Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor

Hatay'da yeni oluşturulan mezar alanlarında depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri başladı. Mezarlıktaki yoğunluk drone kamerasına yansıdı.

Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor - 1

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken, diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor - 2

Hatay Kırıkhan'da iş makineleri tarafından yeni oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, toprağa veriliyor.

Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor - 3

Cenaze işlemlerinin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek amacıyla mezar taşları isim yerine numaralandırılıyor.

Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor - 4

Mezarlıkta yaşanan yoğun çalışma drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'da 'deprem mezarlığı'nda numaralı defin devam ediyor - 5

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