Hatay'da deprem sonrası deniz taştı

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Deniz suları sahilden 200 metre kadar içeri girdi.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 2

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 3

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 4

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 5

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 6

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 7
Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 8
Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 9
Hatay'da deprem sonrası deniz taştı - 10

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