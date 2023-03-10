Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi

Hatay'ın Payas ilçesinde yağmur nedeniyle çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu. Depremzedeler zor anlar yaşadı.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 1

Hatay'da etkili olan yağmur sonrası depremzedelerin çadırlarını sular bastı.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 2

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en büyük hasarı gören illerden biri de Hatay oldu.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 3

Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar, kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 4

Payas ilçesinde gece etkili olan yağmur, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 5

Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu.

Hatay'da depremzedelerin yağmur çilesi - 6

Bölgede oluşan su birikintileri tahliye edilmeye başlandı.

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