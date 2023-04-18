Hatay'da dikilen kıyafetler afetzede kadın ve çocuklara dağıtıldı

Hatay'da depremzede kadınların diktiği bayramlıklar, kadın ve çocukları sevindirdi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerinden en çok etkilenen Hatay'da, onursal başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından depremzede kadınların istihdamına katkı sağlamak için konteyner kentlerde tasarım, dikiş ve kuaförlük atölyeleri kuruldu.
Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinden gelen 15 usta öğretici, Antakya'daki konteyner kentlerde konaklayan 45 kursiyere eğitim vermeye başladı.
Kursiyerlerin ürettiği ürünlerin satışının, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) tarafından sosyal marketler aracılığıyla yapılması planlandı.
Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan üretim atölyelerindeki kursiyerler, bu kez kendileri gibi depremzede olan vatandaşlar için makine başına geçti.
Kursiyerlerin ürettiği 750 takım çocuk, 100 takım kadın kıyafeti ile 250 şeker toplama çantası, atölyelere gelen depremzedelere dağıtıldı.
Projeyle ilgili bilgi veren Adana Yüreğir Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Turan, depremzedelere meslek öğretmek ve kendi ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.
"Kursiyerler tadilat ve tamirat işlerini öğrenip, sonrasında kendi elbiselerini dikebilecek seviyeye geliyorlar." diyen Turan, "Kurslardaki eğitimlerin ardından, onları kendi mesleklerini yapabilecekleri seviyeye getiriyoruz. Giyim, kuaförlük, el sanatları ve buranın yöresel sanatlarından mozaik sanatını öğrettiğimiz atölyelerimiz mevcut." dedi.
Turan şöyle devam etti:
Kursiyerlerimiz, Ramazan Bayramı öncesinde kendi bayramlıklarını dikip, depremzede çocuklara da kıyafetler dağıtıyorlar.
Kursiyerlerden Saadet Avcı, depremi Antakya'da yaşadıklarını belirterek, tedavisinin ardından konteyner kente yerkleştiklerini söyledi.
Avcı, "Çeşitli kursların açıldığını duyunca hem bir şeyler öğrenmek hem de vakit geçirmek için katıldım. Bizim için çok iyi oldu. Stresimizi atıyoruz. En azından depremzedelere bir katkı sağladığımız için çok mutluyum." dedi.