Hatay'da dikilen kıyafetler afetzede kadın ve çocuklara dağıtıldı

Kursiyerlerden Saadet Avcı, depremi Antakya'da yaşadıklarını belirterek, tedavisinin ardından konteyner kente yerkleştiklerini söyledi.

Avcı, "Çeşitli kursların açıldığını duyunca hem bir şeyler öğrenmek hem de vakit geçirmek için katıldım. Bizim için çok iyi oldu. Stresimizi atıyoruz. En azından depremzedelere bir katkı sağladığımız için çok mutluyum." dedi.