Hatay'da Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak

Müzik atölyesinde eşiyle birlikte emek harcayan Doktor İdil'in görümcesi Funda Çakmak, “Projelerimizden bir tanesini de İdil adına yapmaya karar verdik, İdil çocukları çok seven ve çocukların çok yönlü yetişmesi gerektiğine inanan bir kızdı. Ondan dolayı müzik atölyesini açmaya karar verdik.

Üç ay boyunca eşim, ben ve müzik öğretmenimiz Mehmet Koçgöz'le birlikte bu atölyeyi tamamlamaya çalıştık ve açılışımızı da gerçekleştirdik. İdil benim eşimin ikizi onların doğum günü gecesinde oturduğumuzda on güne kadar doçentliği açıklanacağını söylemişti ve biz dört gözle bunu bekliyorduk.