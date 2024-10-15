Hatay'da Doktor İdil'in ismi müzik atölyesinde yaşatılacak
Hataylı doktor Ayşe İdil Çakmak, depremde hayatını kaybetti. Ölümünden 10 gün sonra, heyecanla beklediği doçentliği açıklanmıştı. Acılı aile, başarılı doktorun hayallerini gerçekleştirmek istedi. Çocukları çok seven ve onların çok yönlü yetişmesini isteyen Ayşe İdil Çakmak adına bir müzik atölyesi açıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş, on binlerce bina yerle bir olmuştu.
Depreme Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde yakalanan 42 yaşındaki Doktor Ayşe İdil Çakmak da asrın felaketinde enkazda kalarak hayatını kaybetti.