Hatay'da enkazdan milyonluk ürünleri kurtarma çabası

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde, en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Şehrin ticaretinin kalbi konumundaki eski Antakya'daki yüzlerce iş yeri yerle bir oldu. Tekstil ve toptan giyimin merkezi Haraparası Mahallesi'nde 30 yaşındaki iş insanı Umut Tatlı'nın 4 katlı iş yeri de enkaza döndü.