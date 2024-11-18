Hatay'da enkazın kaldırılmasıyla binaların altında şapel ortaya çıktı

Depremden önce burada binalar vardı. Depremde binalar yıkıldı. Binaların enkazı kaldırıldıktan sonra altında bu tarihi yapı çıktı. Hatay'ın her yerinde tarihi yapılar ve eserler var. Bu yapılar keşfedilmeyi bekliyor.

Umarım korunmaya alındıktan sonra turizme kazandırılır. Bu tarihi yapı çok sağlam duruyor sanki yeni yapılmış gibi görünüyor. Bu yapı yerin 6 metre altında duruyor." dedi.