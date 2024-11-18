Hatay'da enkazın kaldırılmasıyla binaların altında şapel ortaya çıktı
Depremin yıktığı Hatay'da enkazın kaldırılmasıyla yerin yaklaşık 5 metre altında ortaya çıkan yapı merak uyandırdı. İbadethane olarak bilinen "şapel" olduğu düşünülen yapı, sağlamlığını korumasıyla dikkat çekti.
Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, tarihi ve kültürel özellikleriyle biliniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Antakya ilçesinde enkazın kaldırılmasıyla tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.