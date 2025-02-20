Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum"

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldıktan sonra mağarada yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, burada yaşadığı 2 yıl boyunca huzuru bulduğunu söyledi. "Mağara hayatını herkes yaşayamaz ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum" diyen evli ve 3 çocuklu adam, kaymakamlık tarafından konteynere yerleştirilmek istendiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 1

Depremin ardından mağarada huzur bulan adam 2 yıldır yaşamını mağarada sürdürüyor.

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Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 2

Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte hayatı bir gece değişen evli ve 3 çocuk babası Ali Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 3

Deprem korkusunu yenmek ve insanlardan uzakta yaşamak için mağaraya yerleşen Bozoğlan, depremden sonra huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada buldu.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 4

Mağarayı evi gibi benimseyen Ali Bozoğlan, motosikletle bir süre gittikten sonra yaşadığı mağaraya tırmanarak ulaşıyor.

Mağarada bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bozoğlan, insanların mağarada yaşamasını garipsediğini belirterek mutlu olduğunu söyledi.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 5

"BU MAĞARADA HUZURU BULDUM"

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "Bu mağarada binlerce yıldır var ve yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor ve huzurluyum. Mağarada güzel hâtıralarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada yaşamam ile ilgili eğitimsiz insanlar kötü yorumlar yapıyorlar. Çünkü benimle oturmadıkları, sohbet etmedikleri ve tanımadıkları için farklı yorumlar yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun." diyerek kendisine tepki gösterenlere cevap verdi.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 6

Pencere olmadığı için ısınmakta zorlanmadığını söyleyen Bozoğlan, mağarada yaşamanın zorluklarından da bahsetti.

Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum" - 7

"Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. 3 ay önce yatağımda yılan vardı. Yatağa gittiğimde bir baktım yılan karşımda duruyor. Tül perdeyi aldım ve yılanı tuttum. Yılana 'Git ya mübarek' deyip dışarıya bıraktım." diyerek bir anısını da anlatan Bozoğlan, sözlerine şunları ekledi:

"Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir fosseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım. Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var. Hayırseverlerin yardımıyla motosikletle oradan geliyorum."

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