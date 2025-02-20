Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum"
Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldıktan sonra mağarada yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, burada yaşadığı 2 yıl boyunca huzuru bulduğunu söyledi. "Mağara hayatını herkes yaşayamaz ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum" diyen evli ve 3 çocuklu adam, kaymakamlık tarafından konteynere yerleştirilmek istendiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.
Depremin ardından mağarada huzur bulan adam 2 yıldır yaşamını mağarada sürdürüyor.