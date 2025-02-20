Hatay'da evli ve 3 çocuklu adam mağarada yaşıyor! "Depremin ardından huzur buldum"

"Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. 3 ay önce yatağımda yılan vardı. Yatağa gittiğimde bir baktım yılan karşımda duruyor. Tül perdeyi aldım ve yılanı tuttum. Yılana 'Git ya mübarek' deyip dışarıya bıraktım." diyerek bir anısını da anlatan Bozoğlan, sözlerine şunları ekledi:



"Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir fosseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım. Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var. Hayırseverlerin yardımıyla motosikletle oradan geliyorum."