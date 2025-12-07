Hatay'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
07.12.2025 09:19
İHA
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, 6 tekne alabora oldu ve ağaçlar devrildi.
Meteoroloji'nin şiddetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da cuma gecesinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu.
Bölgeden geçen bir TIR'ın dorsesinde bulunan konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının çökmesine neden oldu.
Fırtınanın etkisiyle aniden çöken duvarın altında kalan üç otomobilde ve bir motosiklette hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı.
Arsuz ilçesinde bir evin çatısı uçtu.
Çatı, evin giriş kapısını kapatırken evde 3 kişi mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri uçan çatının parçalarını kaldırarak kapı ve pencerelerin önünü açtı.
İskenderun'da da 5 tekne ve bir yat ise fırtınadan dolayı alabora oldu.
Devrilen tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.