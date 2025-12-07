Hatay'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, üç katlı bir apartmanın dam duvarının çökmesine neden oldu.

Fırtınanın etkisiyle aniden çöken duvarın altında kalan üç otomobilde ve bir motosiklette hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı.