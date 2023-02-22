Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremin 17'nci gününde, Hatay’da hasar gören evlerin içi drone ile görüntülendi.

Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 1

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin 17'nci gününde, Hatay merkezde yıkılan binaların yarısı ve hasar gören evlerin içi drone ile görüntülendi.

Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 2

Bazı hasar gören evlerde bulunan buzdolaplarının içinde yiyeceklerin olduğu da dikkat çekti.

Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 3

Görüntülerde, evlerin içinde birçok eşyanın da hasar gördüğü, camların yerle bir olduğu ve eşyaların toz örtüsüyle kaplandığı görüldü.

Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 4

Depremin 17'nci gününde adeta hayalet bir şehri andıran Hatay merkezin dört bir noktasında, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 5
Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 6
Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 7
Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 8
Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 9
Hatay'da hasarlı evlerin içi görüntülendi - 10

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