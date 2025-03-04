Hatay'da kadınlar killi topraktan elleriyle üretiyor: "Çok yorucu bir iş"

Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettikten sonra keçi kılı ve saman ekliyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz. Ekonomik olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Üretilen tandırları ebatlarına göre 1000 ile 1500 TL arasında satılıyoruz" dedi.