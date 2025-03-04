Hatay'da kadınlar killi topraktan elleriyle üretiyor: "Çok yorucu bir iş"
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da sofraların vazgeçilmezi olan tandır ekmeği için kadınlar, killi topraktan tandır üretiyor.
Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan kent, 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildi. Gastronomi kentinde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan tandır ekmeği için kadınlar, toprak tandır üretiyor.