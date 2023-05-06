Hatay'da katliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Koca, olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.