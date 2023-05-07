Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi

Hatay’da kontolden çıkan kamyon önce bir çekiciye ardından da karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kazanın ardından kamyon ve 2 minibüs alev aldı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 1

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyonun karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildiği kazada 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 2

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 3

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 4

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 5

Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 6

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 7

Görgü tanığı Ali Sarraç, gazetecilere, çarpışan araçlardan birinin sağ tarafa yattığını, diğerinin asker uğurlama töreni için bekleyen araçlara çarpması sonucu yangın çıktığını söyledi.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 8

Sarraç, kazada ölenlerin bazılarının yanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 9
Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 10
Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 11
Hatay'da katliam gibi kaza: Can kaybı 13'e yükseldi - 12
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