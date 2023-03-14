Hatay'da kayalar 17 evi yıktı

Çok korktuklarını ifade eden Daglı, "Kayalar birbirine çarparak dağdan indi. Bazı evler tamamen yıkıldı. Antakya merkezinin halini görünce halimize şükrettik. Antakya merkezinde adeta can pazarı yaşanmış. Bizim evlerimiz depremden yıkılmadı, dağdan gelen kayalar evimizi bu hale getirdi. Mahallede 17 ev yıkıldı, 4 kişi öldü. Bazı komşularımız da yaralı, hastanede tedavi görüyor. Kayalar evlerimizin içine girdi. Bazı evler tamamen yıkılarak moloz haline gelmiş." diye konuştu.