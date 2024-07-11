Hatay'da korkunç kaza! Motosikletin çarptığı 2 yaya resmen havaya uçtu

Geçen hafta akşam saatlerinde seyir halinde olan bir motosiklet karşıdan geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Maalesef ağır yaralılar ve hastanede tedavileri devam ediyor” dedi.

Depremden sonra bölgede trafiğin yoğunlaştığını ifade eden Ali Helvacı, “Burası Antakya'nın en meşhur yeri ve trafik olarak en sıkıntılı yeridir. Arabalar buradan çok hızlı geliyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yayalara çarpılıyor veya motor arabaya çarpıyor. Genellikle insanlar buradan korkuyor. Biz muhakkak buraya bir çözüm bulsunlar. Biliyorsunuz ki burada depremden sonra trafik de çok yoğunlaştı. Arabalar da çoğaldı. İnsanlar da sabırsız. Kimse kimseyi beklemiyor. Sürekli hız yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Burada sürekli kaza oluyor. İnsanlar yaralanıyor, geçen orada bir arkadaşımız vefat etti. Yine araba çarptı. Sürücüler sizler ricamız, biraz daha yavaş olmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.