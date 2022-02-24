Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu

Hatay'da kuvvetli fırtına etkili oluyor. Çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.

Haberler - DHA 24.02.2022 - 15:28

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 1

'da özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı.

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 2

Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu.

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 3

Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi.

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 4

Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 5

Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 6
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 7
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 8
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 9
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 10
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 11
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 12
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 13
Hatay'da kuvvetli fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu - 14

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