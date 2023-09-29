Hatay'da moloz "dağları"
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay’da enkazın büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla farklı noktalarda moloz dağları oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti.
Antakya’da enkazın büyük çoğunluğu kaldırıldı.
Kent merkezinde binalardan çıkan molozlarda ilçe dışında insan yaşantısından uzak farklı noktalarda toplanıyor.
Dağ halini alan molozlar, bölge halkı içinde kazanç kapısı olmuş durumda. Para kazanmak için molozlarda bulunan demirleri ayrıştıran depremzede vatandaşlar, evlerinin enkazında kazanç arıyor.
Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Vedat Yitik, “Depremden önce borcum vardı, çalışıp onları ödüyorum. Bunlar bizim evlerimizin molozları, Hatay’ın. Çok üzücü bir durum, yaşayan bilir.” dedi.
Devlet tarafından her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Tahir Yitik, “Anlatılacak bir şey değil, canımızın derdine düştük. Depremin ilk günleri çok zor durumdaydık. Yaşanacak bir şey değildi, kıyameti yaşadık. Evler yıkıldı, enkazda kaldık. Devletimiz sağ olsun, her türlü imkanı sağladı bize. Şu an molozlar dökülüyor, bizde ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Burası yıkılan evlerimizin molozları. Acılarım var, üzülüyorum.” ifadelerini kullandı.