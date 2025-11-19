Hatay'da oltasına köpek balığı takıldı! 1 saat mücadele etti, o anları anlattı
19.11.2025 09:46
İHA
Hatay'da arkadaşıyla balığa giden Ufuk Ekizoğlu, oltasına takılan köpek balığından bir saat süren mücadeleyle kurtuldu.
Oltasına köpek balığı takıldı, bir saat süren mücadele sonrası yaşadıklarını anlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ufuk Ekizoğlu, hafta sonu 4 arkadaşıyla birlikte Yayladağı ilçesi Karamağara mevkiinde botuyla Akdeniz’e açıldı.
Samandağ ilçesi Meydan köyü açıklarında Ekizoğlu’nun oltasına köpek balığı takıldı.
Bölgede 8 yıldır amatör balıkçılık yapan Ekizoğlu, köpek balığını yakaladıkları ve sonrasında denize geri bıraktıkları o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Görüntülerde köpek balığının yakalandığı anlar, Ekizoğlu ve arkadaşlarının heyecan ve korku dolu anları kameraya yansıdı. Köpek balığını yüzeye çıkarmak için 1 saat mücadele eden Ekizoğlu, köpek balığının botu ısırmaması için oltanın ucunu kesip denize bıraktı.
Köpek balığını denize bıraktıktan sonra balık tutmaya devam eden Ekizoğlu, başka bir balık tuttuğu sırada balığın yarısını köpek balığının yediğini fark etti.
8 yıldır olta balıkçılığı yapmasına rağmen ilk kez köpek balığıyla karşılaştığını ifade eden Ufuk Ekizoğlu, "Hafta sonu 4 arkadaşla balığa çıktık. Oltamıza devasa bir köpek balığı takıldı. Köpek balığını çıkarmak için 1 saat mücadele ettik." dedi ve sözlerine şunları ekledi:
"Yüzeye getirdiğimizde köpek balığının çok büyük olduğunu fark ettik, durum korkutucuydu. Botumuzu ısırmasından korktuğumuz için bir an önce suya geri bıraktık. Köpek balığının görünce çok heyecanlandık. Devamlı balığa gidiyoruz, arada köpek balıkları çıkıyor ama bu kadar büyüğüne ilk defa denk geldik. Başka bir balık yakaladık ama o balığın yarısı oltaya geldi. O balığı çekerken yolda heralde köpek balığı ısırdı." ifadelerini kullandı.