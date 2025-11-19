Hatay'da oltasına köpek balığı takıldı! 1 saat mücadele etti, o anları anlattı

8 yıldır olta balıkçılığı yapmasına rağmen ilk kez köpek balığıyla karşılaştığını ifade eden Ufuk Ekizoğlu, "Hafta sonu 4 arkadaşla balığa çıktık. Oltamıza devasa bir köpek balığı takıldı. Köpek balığını çıkarmak için 1 saat mücadele ettik." dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"Yüzeye getirdiğimizde köpek balığının çok büyük olduğunu fark ettik, durum korkutucuydu. Botumuzu ısırmasından korktuğumuz için bir an önce suya geri bıraktık. Köpek balığının görünce çok heyecanlandık. Devamlı balığa gidiyoruz, arada köpek balıkları çıkıyor ama bu kadar büyüğüne ilk defa denk geldik. Başka bir balık yakaladık ama o balığın yarısı oltaya geldi. O balığı çekerken yolda heralde köpek balığı ısırdı." ifadelerini kullandı.