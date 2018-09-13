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Hatay'da orman yangını

Anadolu Ajansı, İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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    Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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    İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yaşanan trafo patlaması nedeniyle yangın çıktı.
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    Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 5 su tankı, 3 teknik eleman ile birçok söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.
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    Yangın, Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahallelerini de tehdit ediyor.
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    Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.
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    Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini bildirdi.
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