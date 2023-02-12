Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu

Hatay’da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, patladığı iddia edilen Yarseli Barajı havadan görüntülendi. Barajda su oranının çok düşük olduğu görüldü.

Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu - 1

Depremin ardından patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nda su oranının düşük olduğu görüldü.

Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu - 2

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay’da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ‘Baraj patladı kaçın’ şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu - 3

Hatay merkeze en yakın baraj olan Yarseli Barajı, havadan görüntülendi.

Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu - 4

Baraj ve çevresi drone ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.

Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu - 5

BAKAN KİRİŞCİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 140 baraj ve göletten 132'sinde sorun yaşanmadığını söyledi. 8 baraj ile göletin ise takip edildiğini belirten Kirişci, Malatya Sultansuyu Barajı ile Osmaniye Arıklıkaş Göleti'nin boşaltıldığını açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER