Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu

Depremin ardından patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nda su oranının düşük olduğu görüldü.
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay’da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce ‘Baraj patladı kaçın’ şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.
Hatay merkeze en yakın baraj olan Yarseli Barajı, havadan görüntülendi.
Baraj ve çevresi drone ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 140 baraj ve göletten 132'sinde sorun yaşanmadığını söyledi. 8 baraj ile göletin ise takip edildiğini belirten Kirişci, Malatya Sultansuyu Barajı ile Osmaniye Arıklıkaş Göleti'nin boşaltıldığını açıkladı.