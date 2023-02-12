Hatay’da ‘patladı’ denilen Yarseli Barajı'nın son durumu

BAKAN KİRİŞCİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 140 baraj ve göletten 132'sinde sorun yaşanmadığını söyledi. 8 baraj ile göletin ise takip edildiğini belirten Kirişci, Malatya Sultansuyu Barajı ile Osmaniye Arıklıkaş Göleti'nin boşaltıldığını açıkladı.