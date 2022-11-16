Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı

Hatay'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Uzun Çarşı'yı su basarken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 1

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 2

Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sel suları Tarihi Uzun Çarşı’yı bastı.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 3

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınırken, şiddetli yağışa çarşıda yakalananlar ise bir süre dükkanlarda mahsur kaldı.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 4

Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 5

Bazı iş yerlerini de su bastı.

Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı - 6

Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER