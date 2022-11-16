Hatay'da sağanak: Tarihi çarşıyı su bastı

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sel suları Tarihi Uzun Çarşı’yı bastı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınırken, şiddetli yağışa çarşıda yakalananlar ise bir süre dükkanlarda mahsur kaldı.
Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Bazı iş yerlerini de su bastı.
Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.