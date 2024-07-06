Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Hatay yeni güne şiddetli sağanak yağışla başladı. İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağış sırasında İskenderun Körfezi’nde hortum oluştu.

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 1

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 2

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 3

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 4

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 5

KÖRFEZDE HORTUM OLUŞTU

İskenderun Körfezi’nde bulunan Azganlık Limanı mevkisinde ise hortum oluştu.

Körfezde görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 6

Denizde oluşan karaya ulaşmadan etkisini yitirirken herhangi bir zarar yaşanmadı.

Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 7
Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 8
Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 9
Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu - 10
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