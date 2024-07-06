Hatay’da şiddetli sağanak ve hortum: Cadde ve sokaklar suyla doldu
Hatay yeni güne şiddetli sağanak yağışla başladı. İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağış sırasında İskenderun Körfezi’nde hortum oluştu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.