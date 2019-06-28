Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
Anadolu Ajansı
Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu
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1Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
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2Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.
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3Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi.
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4Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.
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