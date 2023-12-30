Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da hüzünlü yılbaşı

Deprem öncesinde her yıl iş yerini rengarenk süslediğini anlatan Duman, “Ama bu sene öyle bir şey olmaz. Buralar çok güzeldi. Canlıydı, hareketliydi ama artık herkesin bir acısı var. Umarım böyle bir afetle hiç kimse karşılaşmaz. Çarşımızın daha hızlı toparlanmasını istiyoruz. Birkaç esnaf ayakta sadece. Bir yıl geçti ama pek bir ilerleme yaşanmadı. Hatay’ın ayağa kalkması için çok uzun süreye ihtiyaç var. İnsanlar yaşadıkları anın değerini bilsin. Bu topraklarda bir gecede her şey kaybedildi.” diye konuştu.