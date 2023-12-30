Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da hüzünlü yılbaşı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı’da onarım çalışmaları sürerken birçok esnaf da işbaşı yaptı. Deprem öncesi yılbaşı dönemlerinde rengarenk süslenen ve iş yerlerinde yılbaşı konsepti hazırlanan çarşıda, bugün ise hüzün hakim. Depremin acısını ilk gün olduğu gibi içlerinde hissettiklerini belirten çarşı esnafı, yılbaşı için herhangi bir hazırlık yapmadıklarını söyledi.
Hatay’ın en işlek yerlerinden olan tarihi 12'nci yüzyıla dayanan ve 6 Şubat’taki depremlerde yıkıma uğrayan Uzun Çarşı’da esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.