Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
İlçenin Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresi de depremde ağır hasar aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından minarenin yıkımına karar verildi.
Bugün camiye gelen görevliler, kontrollü yıkım için hazırlıklarını tamamladı.
Halat bağlanan minare, iş makinesi yardımıyla çekilerek yıkıldı ancak hesaplamalar tutmadı.
Minare, yan yolda bulunan hafriyat kamyonunun üzerine devrildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Hafriyat altında kalan kamyonun yanı sıra, minarenin hemen yanındaki 3 iş yeri de zarar gördü.
Şans eseri can kaybı ya da yaralananların olmadığı yıkımda hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.