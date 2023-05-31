Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü

Hatay'da hasarlı bir cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Minare, hesaplanandan farklı bir noktaya doğru yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği hafriyat kamyonuyla 3 iş yeri zarar gördü.

Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

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Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 2

İlçenin Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresi de depremde ağır hasar aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından minarenin yıkımına karar verildi.

Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 3

Bugün camiye gelen görevliler, kontrollü yıkım için hazırlıklarını tamamladı. 

Halat bağlanan minare, iş makinesi yardımıyla çekilerek yıkıldı ancak hesaplamalar tutmadı.

Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 4

Minare, yan yolda bulunan hafriyat kamyonunun üzerine devrildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 5

Hafriyat altında kalan kamyonun yanı sıra, minarenin hemen yanındaki 3 iş yeri de zarar gördü.

Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 6

Şans eseri can kaybı ya da yaralananların olmadığı yıkımda hafriyat  kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 7
Hatay'da tehlikeli yıkım: Minare farklı yöne devrildi, faciadan dönüldü - 8
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