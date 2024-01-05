Hatay'da toprak kayması

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

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İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

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Hatay'da toprak kayması - 5
Hatay'da toprak kayması - 6
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