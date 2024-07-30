Hatay’da UFO heyecanı: “Biri sağa dönerken, diğeri sola dönüyordu”
Hatay’da UFO gördüğünü öne süren kadın, yaşadıklarını anlattı. Arsuz’da gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan kadın, “İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik.” dedi.
Hatay’da bir kadın, gökyüzünde UFO gördüğünü öne sürdü.
Arsuz’daki Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı.
Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi UFO’ya benzeten kadının ve yanındakilerin heyecanı kameraya yansıdı.
Yokuş, görüntüdeki cismi UFO’ya benzettiğini belirterek kesin kararı görüntüyü inceleyecek uzmanların karar vereceğini söyledi.