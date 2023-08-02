Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Hatay’da zeytinlik ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve çalılık alanda yangın çıktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve çalılık alanda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin yangın çıkan alandaki soğutma çalışması devam ediyor.