Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

Hatay’da zeytinlik ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın - 1

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve çalılık alanda yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın - 2

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti.

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın - 3

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın - 4

Ekiplerin yangın çıkan alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

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