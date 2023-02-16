Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve 'dünyanın elle yapılan en büyük tüneli' olarak bilinen Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 1

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 2

'Medeniyetler şehri' olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 3

Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 4

Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 5

Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'elle yapılan dünyanın en büyük tüneli' olarak biliniyor.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 6

7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 7

SÜTUNLAR MAĞARAYI TAŞIYOR

Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 8

Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor. Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor.

Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapı depremde zarar görmedi - 9

Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı.

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