Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremde hasar gördü

"Maalesef tarihimiz kayboldu. Bu hafta pazar ayinini tüm halkımızla icra edemedik." diyen Papasoğlu, şunları kaydetti:



"Depremde büyük yıkım yaşandı. Binalar yıkılır, tekrar inşa edilir. Önemli olan insanların tarihine sahip çıkması. Sadece taşlar da yapılar da değildir tarihimiz. Bu yüzden diliyorum ki, en kısa zamanda binalarımızı inşa ederiz. Önemli olan canlara bir şey olmasın. Şahsım ve cemaatim adına, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, enkaz altında olanların da en kısa zamanda çıkmasını diliyoruz. Onların iyiliği için dua ediyoruz. Sizler de bizim için dua edin. Bu tür şeylerin dini, dili, ırkı olmaz. Bu yüzden hepimizin dualarda bir olup, herkes için dua etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.