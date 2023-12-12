Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapı ile yanındaki Adalı Konağı, Doğuş Grubu sponsorluğunda yeniden inşa çalışmalarına başlandı.
Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı, 2021'e kadar özel sektör tarafından çeşitli iş kolları için kullanıldı.