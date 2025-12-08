Hatay'daki vahşette dayının ifadesi ortaya çıktı

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İlk isteği su olan olan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.