Hatay'daki vahşette dayının ifadesi ortaya çıktı
08.12.2025 12:51
DHA
Hatay'da kayıp olarak arandığı sırada toprağa gömülü halde bulunan çocuğun, olayla ilgili tutuklanan dayısının ifadesi ortaya çıktı.
Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk, toprağa gömülü halde bulundu.
Reyhanlı'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 5 Aralık günü eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi.
Üçüncü sınıf öğrencisi Amir A.'dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
SON OLARAK DAYISIYLA GÖRÜLMÜŞ
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti.
Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu.
Toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.'nın dayısının ismini sayıkladığı görüldü.
Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.
DAYININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.
Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
İlk isteği su olan olan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.