Hataylı Kara Murat! Türk filmlerindeki karakterler gibi giyiniyor, atıyla sokaklarda geziyor
Hatay'da yaşayan ve eski Türk filmlerindeki karakterler gibi giyinen Abdullah Cila, bölgede her yere atıyla yolculuk yapması ve tarihe olan tutkusuyla biliniyor.
İskenderun ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası, 38 yaşındaki Abdullah Cila, 1995 yılından bu yana tarihi eşya, plak ve müzik aletlerini biriktirmeye başladı. Lise yıllarından itibaren antikaya olan tutkusu ortaya çıkan Cila, her geçen gün geçmişe merak duymaya başladı.