Hataylılar şehri terk etmeye başladı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor. Otobüs firması çalışanı ise günlük en az 2 bin yolcu taşıdıklarını ifade etti.

Hataylılar şehri terk etmeye başladı - 1

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı.

Hataylılar şehri terk etmeye başladı - 2

Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları şehri terk etmeye başladı.

Hataylılar şehri terk etmeye başladı - 3

Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.

Hataylılar şehri terk etmeye başladı - 4

40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7,7 diyorlar ben, hiç inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır." dedi.

Hataylılar şehri terk etmeye başladı - 5

"GÜNLÜK EN AZ 2 BİN YOLCU TAŞIYORUZ"

Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Her saat başı araba çıkıyor. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER