Hataylılar şehri terk etmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı.
Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları şehri terk etmeye başladı.
Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.
40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7,7 diyorlar ben, hiç inanmıyorum bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır." dedi.
Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Her saat başı araba çıkıyor. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.