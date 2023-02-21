Hataylılar şehri terk etmeye başladı

"GÜNLÜK EN AZ 2 BİN YOLCU TAŞIYORUZ"

Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Her saat başı araba çıkıyor. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.