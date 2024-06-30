Hatice öğretmeni öldürdü, bacanağını ağır yaraladı: Adana’daki vahşette uzman çavuş tutuklandı
Adana’da öğretmen eşi Hatice Çelik’i öldürüp, bacanağı Murat Akdöker’i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik, bir binanın damında saklanırken yakalandı. Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana’da geçen cuma günü eşini sokak ortasında öldürüp, bacanağını da ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik, tutuklandı.
Olay, 28 Haziran’da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi.