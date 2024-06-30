Hatice öğretmeni öldürdü, bacanağını ağır yaraladı: Adana’daki vahşette uzman çavuş tutuklandı

Yarası hafif olan Gökhan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana’ya ailesinin yanına geldiğini anlatan Çelik, “2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim, diye korktum. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı.” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.