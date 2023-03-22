Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir)

Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. Vatandaşlar, yatsı namazı saatinde cami ziyaretinde bulunacaklar. Bazı camilerde bu namaz hatim ile kıldırılıyor.
81 ilde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Vatandaşlar, Diyanet'in resmi adresinden bulundukları ili seçip hatimle teravih namazı kıldıran camileri görüntüleyebiliyor.
İSTANBUL
Adalar
HACI MEHMET KERSE MESCİDİ
Arnavutköy
HADIMKÖY MERKEZ C.
ARNAVUTKÖY MERKEZ C.
TAŞOLUK YEŞİL C.
Ataşehir
İÇERENKÖY ALİ GAZİBABA C.
BAĞLARİÇİ C.
SELMAN-I FARİSİ C.
Avcılar
FETİH C.
KABE MESCİDİ
Bağcılar
ESMA HATUN KOCACIK C.
MİMAR SİNAN C.
ABDURRAHİM ÇAĞIRICI C.
Bahçelievler
YENİBOSNA NUR MESCİDİ
YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.
KOCASİNAN MERKEZ C.
Başakşehir
MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.
ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR C.
EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ C.
HZ.HAMZA C.
Bayrampaşa
ALTINTEPSİ MERKEZ C.
HAYIR SEVERLER C.
KOCATEPE C.
BİLALİ HABEŞİ C.
ANKARA
Akyurt
YILDIRIMHAN C.
FATİH C.
Altındağ
ASLANHANE C.
ABDÜLHAMİT HAN C.
HZ.HÜSEYİN C.
Ayaş
BÜNYAMİN AYAŞÎ C.
Beypazarı
TABAKHANE C.
DAĞŞIHLAR MH.C.
Çankaya
HASAN TANIK C.
MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
SAKARYA C.
ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.
OHUMLAR LATİF EKMEKÇİOĞLU KURAN KURSU DAVUTOĞLU HACI ZİYA KURT MESCİDİ