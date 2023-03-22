Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir)

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler her sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi adresinden ilan ediliyor. Peki, bu yıl hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi...

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir) - 1

Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. Vatandaşlar, yatsı namazı saatinde cami ziyaretinde bulunacaklar. Bazı camilerde bu namaz hatim ile kıldırılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir) - 2

81 ilde Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Vatandaşlar, Diyanet'in resmi adresinden bulundukları ili seçip hatimle teravih namazı kıldıran camileri görüntüleyebiliyor.

Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir) - 3

İSTANBUL

Adalar

HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Arnavutköy

HADIMKÖY MERKEZ C.
ARNAVUTKÖY MERKEZ C.
TAŞOLUK YEŞİL C.

Ataşehir

İÇERENKÖY ALİ GAZİBABA C.
BAĞLARİÇİ C.
SELMAN-I FARİSİ C.

Avcılar

FETİH C.
KABE MESCİDİ


Bağcılar

ESMA HATUN KOCACIK C.
MİMAR SİNAN C.
ABDURRAHİM ÇAĞIRICI C.

Bahçelievler

YENİBOSNA NUR MESCİDİ
YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.
KOCASİNAN MERKEZ C.

Başakşehir

MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.
ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR C.
EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ C.
HZ.HAMZA C.

Bayrampaşa

ALTINTEPSİ MERKEZ C.
HAYIR SEVERLER C.
KOCATEPE C.
BİLALİ HABEŞİ C.

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Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir) - 4

ANKARA

Akyurt

YILDIRIMHAN C.
FATİH C.

Altındağ

ASLANHANE C.
ABDÜLHAMİT HAN C.
HZ.HÜSEYİN C.

Ayaş

BÜNYAMİN AYAŞÎ C.

Beypazarı

TABAKHANE C.
DAĞŞIHLAR MH.C.

Çankaya

HASAN TANIK C.
MÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.
SAKARYA C.
ÇAYYOLU HACI İBRAHİM AYDIN C.
OHUMLAR LATİF EKMEKÇİOĞLU KURAN KURSU DAVUTOĞLU HACI ZİYA KURT MESCİDİ

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