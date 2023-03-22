Hatimle teravih namazı kıldıran camiler hangileri? İşte il il hatimle teravih namazı kıldıran camilerin listesi (İstanbul, Ankara, İzmir)

Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. Vatandaşlar, yatsı namazı saatinde cami ziyaretinde bulunacaklar. Bazı camilerde bu namaz hatim ile kıldırılıyor.