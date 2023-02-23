Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya'da yıkılan bir evin duvarında bulunan resim, kitaplık ve televizyon gibi eşyalar yan binanın duvarında asılı kaldı.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 1

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen yapının yan duvarının inşa edilmediği, bunun yerine bitişikteki binanın yan duvar olarak kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla ortaya çıktı.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 2

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, afetten önceki en işlek merkezlerden Ulucami Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartman enkaza döndü.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 3

Sakinlerine mezar olan binanın iç duvarının örülmediği, iç duvar olarak bitişikteki apartmanın yan duvarının kullanıldığı, depremin ardından yaşanan yıkımla anlaşıldı.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 4

"Duvar görünümlü" dış cephede asılı kalan Atatürk resimleri, fotoğraflar ve televizyon ile duvara çizilen resimler, afetin boyutlarını göstermesinin yanı sıra yaşanan kayıplarda ihmallerin etkisini düşündürdü.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 5

Bursa'dan yardım için gelen gönüllülerden Hakan Kızık, bölgedeki tarihi sokakların ve çarşıların zor durumda olduğunu söyledi.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 6

Kızık, sokaklarda gezerken yıkılan 5 katlı apartmanın dikkatini çektiğini aktararak, "Binanın yan duvarını yapmamışlar. Televizyon ve bir miniğimizin rafı duvarda takılı kalmış. Tabii bizi de duygulandırdı." dedi.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 7

Aile ve çocukların önemli olduğunu dile getiren Kızık, "Binayı yapan kişi yan duvarı yapmayı unutmuş. Çok ilginç. İnsanların ne kadar zor durumda olduğunu buraya gelince daha iyi anlamış olduk." diye konuştu.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 8

Esnaf Aydın Duman ise depreme evinde yakalandığını ve zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 9

Enkaza dönen binalarda yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini ifade eden Duman, şunları kaydetti:

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 10

"Kemalpaşa Caddesi'nde eski yapılar bulunuyor. Eski yapılar olduğundan bitişik nizam. Çocukluğumda bu binalar vardı. Burası hareketli caddeydi. Tamamen yıkılan binanın yandaki apartman duvarının aynı olması tuhaf. Duvarda televizyonla ile birkaç resim asılı kalmış. Çok ilginç durum. Allah herkesin yardımcısı olsun."

Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 11
Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 12
Hatıralar yan binanın duvarında asılı kaldı - 13

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