Hava 4 derece soğuyacak. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.