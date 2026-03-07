Hava 4 derece soğuyacak. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
07.03.2026 07:16
NTV - Haber Merkezi
6 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
6 İLE KUVVETLİ KAR UYARISI
MGM; sarı kod yayınladığı Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
MAM ayrıca Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyine saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi de devam ediyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/11 derece.
- İstanbul 4/11 derece.
- Denizli 6/14 derece.
- İzmir 7/17 derece.
- Adana 7/17 derece.
- Ankara 0/8 derece.
- Samsun 4/8 derece.
- Erzurum -6/-1 derece.
- Malatya 1/8 derece.
- Kars -7/0 derece.
- Diyarbakır 1/5 derece.
- Gaziantep 3/10 derece.