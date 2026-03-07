Ramazan imsakiyesi banner
Hava 4 derece soğuyacak. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

07.03.2026 07:16

NTV - Haber Merkezi

6 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün Karadeniz kıyıları ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Resmi Kurum

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 

Anadolu Ajansı

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

6 İLE KUVVETLİ KAR UYARISI 3
Resmi Kurum

6 İLE KUVVETLİ KAR UYARISI

MGM; sarı kod yayınladığı Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

 

MAM ayrıca Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyine saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi de devam ediyor.

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 2/11 derece.

 

- İstanbul 4/11 derece.

 

- Denizli 6/14 derece.

 

- İzmir 7/17 derece.

 

- Adana 7/17 derece.

 

- Ankara 0/8 derece.

 

- Samsun 4/8 derece.

 

- Erzurum -6/-1 derece.

 

- Malatya 1/8 derece.

 

- Kars -7/0 derece.

 

- Diyarbakır 1/5 derece.

 

- Gaziantep 3/10 derece.

