Hava 48 derece, cadde ve sokaklar bomboş: "Sıcaktan pişiyoruz"
Siirt'te Afrika sıcakları etkili olmaya devam ediyor. İlçede bugün hava sıcaklığı 48 dereceye yükseldi. Cadde ve sokakların bomboş olduğu ilçede yaşayanlar, "Sıcaktan pişiyoruz. Gece de sıcak, gündüz de sıcak." diyerek yaşadıkları zorluğu anlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Kurtalan'da da yoğun hissediliyor.