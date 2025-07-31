Hava 48 derece, cadde ve sokaklar bomboş: "Sıcaktan pişiyoruz"

"SICAKTAN BİR ŞEY YİYEMİYORUZ"

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, son günlerde termometrelerin günlük en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü yerlerden birinin de Kurtalan olduğunu belirtti.

Vatandaşların sıcaklık etkisinin yüksek olduğu zaman diliminde dışarı çıkmadığını anlatan Günbat, "Bizim gibi çıkmak zorunda olanlar da klimaların önünde çalışıyor. Çünkü hayat bu sene bizi bu şekilde yaşamaya zorluyor." dedi.

Yusuf Kuş (85) da yaşamında ilk defa bu sıcaklıklarla karşılaştığını belirtti.

Serinlemek için geçtikleri gölgelik alanlarda da havanın çok sıcak olduğunu dile getiren Kuş, "Sıcaktan bir şey yiyemiyoruz. Aldığımız şey soğuk da olsa hemen sıcak oluyor. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.