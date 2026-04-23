Hava 7 derece birden soğuyacak
23.04.2026 06:24
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji yurdun büyük bölümüne kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 7 derece azalacak, Marmara'da ise 4 ila 6 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre nisan sonu olmasına rağmen yurdun büyük bölümünde kış şartları hakim olmaya devam edecek.
Yurdun büyük bölümünde ise yağış var. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de sağanak yağış bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güneyinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM'nin sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Ağrı, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Iğdır.
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 5/15 derece.
- İstanbul 8/15 derece.
- Denizli 11/19 derece.
- İzmir 12/19 derece.
- Adana 12/23 derece.
- Ankara 4/9 derece.
- Samsun 8/12 derece.
- Erzurum 2/12 derece.
- Malatya 6/20 derece.
- Kars 1/13 derece.
- Diyarbakır 6/19 derece.
- Gaziantep 7/20 derece.