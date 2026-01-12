Hava buz gibi, her yerde kar var
12.01.2026 05:41
NTV - Haber Merkezi
Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar batıda 2-3 derecelere kadar düştü. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışının İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerini bile beyaz örtüyle kaplaması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun tamamında yağış var. Ukrayna üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İzmir ve çevresi ile Akdeniz sahilleri dışındaki hemen hemen tüm kentlerde bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması İstanbul'da 2-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Birçok kentte eğitime ara verilmesine neden olan yağışların bu sıcaklık düşüşüyle birlikte İzmir ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde bile yerini kara bırakması bekleniyor.
41 KENTE SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun,
Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve
Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşların kuvvetli kar yağışı, fırtına, su baskınları ve çığ tehlikelerine karşı dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR EKSİ 10'U GÖRECEK
MGM ayrıca gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 ila eksi 10 derecelere kadar düşeceği iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -3/1 derece.
- İstanbul 2/3 derece.
- Denizli 5/7 derece.
- İzmir 4/8 derece.
- Adana 7/11 derece.
- Ankara 1/3 derece.
- Samsun 4/6 derece.
- Erzurum -3/1 derece.
- Malatya -5/5 derece.
- Kars -5/1 derece
- Ardahan -10 / 1
- Diyarbakır 1/5 derece.
- Gaziantep 2/5 derece.