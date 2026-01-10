Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor

10.01.2026 07:27

NTV - Haber Merkezi

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren hava 10 derece birden soğuyacak, yeni haftada Trakya ve İstanbul'un da aralarında olduğu bir çok şehirde kar yağışı başlayacak. Meteoroloji bugün için 48 kenti fırtına ve kuvvetli sağanaklara karşı sarı kodla uyardı.

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor
Anadolu Ajansı

Meteorolojik tahminlere göre tüm yurdu adeta felç eden lodos fırtınası bugün de devam edecek, yeni haftada İstanbul da dahil bir çok kentte kar yağışı başlayacak.

İSTANBUL 10 DERECE SOĞUYACAK 1
Anadolu Ajansı

İSTANBUL 10 DERECE SOĞUYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor 2
Anadolu Ajansı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor 3
Anadolu Ajansı

Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor 4
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde fırtına bekleniyor.

DON UYARISI 5
Resmi Kurum

DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ 6
Anadolu Ajansı

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

 

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor 7
Resmi Kurum

48 KENTE SARI KODLU UYARI

 

MGM; Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne,

Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa,

Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır,

Yalova, Karabük ve Düzce'ye sarı kodla fırtına, kuvvetli sağanak ve çığ uyarısı yaptı.

Hava buz gibi, İstanbul'a kar geliyor 8
Resmi Kurum

Pazartesi gününden itibaren ise Trakya ve İstanbul da dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar var. 

 