Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?)
Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de megakentin sıcaklıklığında ani bir düşüş daha bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.