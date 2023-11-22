Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?)

Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de megakentin sıcaklıklığında ani bir düşüş daha bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 1

Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 2

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 3

Yağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 4

Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 5

Dün İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 6

Toplantıda pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.

Hava durumu | İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek (İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?) - 7

Ayrıca toplantıda icari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

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