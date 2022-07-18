Hava durumu: Serin havanın ardından kavurucu sıcaklar gelecek

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 12:13
Ülke genelinde esen şiddetli rüzgarlar hem hissedilen sıcaklıkları düşüyor hem de orman yangını riskini artırıyor.
İstanbul'da 50 kilometreyi geçen poyrazın etkisiyle hava serinliyor. Sıcaklık 22-23 derece.
Ankara'da da poyraz çok kuvvetli esiyor. Sıcaklık 28 derece.
İzmir'de etkili olan fırtına 3 gün boyunca sürecke.
Bursa'da rüzgarla birlikte sıcaklık 28 dereceye iniyor.
Antalya'da ise hava sıcaklıklığı 40 derece yaklaşıktı. Önümüzdeki günlerde nem artacak.
Marmara'da iki gün boyunca etkili olacak poyrazla sıcaklık 22-25 derece civarında seyredecek.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz ulaşımında aksama da yaşanabilir.
60 KM'Yİ BULAN RÜZGAR
İç Anadolu Bölgesi'nde de rüzgar çok kuvvetli esiyor.
Üç gün sürmesi beklenen rüzgarın özellikle Nevşehir, Sivas, Aksaray tarafında etkili olacak.
Bölgede hava güneşli, sıcaklık 27-28 derece.
Manisa, Çeşme, Aydın, Bodrum, Afyon boyunca üç gün fırtına var. Rüzgar hızının 70 kilometreye çıkması bekleniyor.
Marmaris'te rüzgar yeniden şiddetleniyor Bodrum 32, Muğla 38 derece.
Akdeniz'de sıcaklık daha da artıyor.
Mersin ve Adana'nın kuzeyinde poyraz şiddetli esiyor. Adana 35, Kahramanmaraş 40 derece.
50 DERECE SICAKLIK!
Güneydoğu'da gölgede Diyarbakır 42, Gaziantep 39. Bölgede güneşin altı 50 derece.
Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop kıyılarıyla Samsun, Ordu, Trabzon boyunca sağanak geçişleri olacak.
ORDU'DA YAĞIŞ KUVVETLİ
Ordu'da yağışın daha da kuvvetli olması bekleniyor. Bolu'da 23, sahillerde 26-27 derece.
Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan ve bölge genelinde rüzgarlar çok şiddetli. Erzurum 32, Malatya 35 derece.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu raporunu da paylaştı.
Meteoroloji raporunda sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini paylaştı.
Öte yandan Avrupa 'kavruluyor'
İngiltere, Fransa, Belçike ve Almanya art arda kırmızı alarm verdi.
Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor.
Acil durum nedeniyle bazı bölgelerde okulların erken kapanabileceği hastane randevuların iptal edilebileceği belirtiliyor.
Peki Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye de gelecek mi?
Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor.
Hafta sonuna doğru özellikle Marmara ve Ege kavurucu sıcakların etkisi altında olacak.
NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklayarak, ''İstanbul'da yaz bu zamana kadar iyi seyretti, aşırı sıcaklar olmadı. Serin esen rüzgar vardı. Ancak cuma cumartesi günü 34-35’lere doğru bir yükselme olacak'' dedi.
Marmara’da sıcaklık 35'leri geçecek. Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.
SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR
Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.