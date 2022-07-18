Hava durumu: Serin havanın ardından kavurucu sıcaklar gelecek

NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklayarak, ''İstanbul'da yaz bu zamana kadar iyi seyretti, aşırı sıcaklar olmadı. Serin esen rüzgar vardı. Ancak cuma cumartesi günü 34-35’lere doğru bir yükselme olacak'' dedi.