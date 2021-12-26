Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu

Bir başka öğrenci ise, “Çağlayanımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Dumanlı ormanları olsun, Girlevik Şelalesi olsun gerçekten doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Erzincan’ımız Türkiye’nin incisi, Doğu’nun Paris’i” diye konuştu.