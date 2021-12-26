Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 13:03

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 1

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü 'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 2

BUZ SARKITLARI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 3

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 4

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 5

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan lise öğrencileri, Girlevik Şelalesi'nin şu an çok soğuk olduğunu ancak yaz kış güzel olduğunu söylediler.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 6

Bir başka öğrenci ise, “Çağlayanımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Dumanlı ormanları olsun, Girlevik Şelalesi olsun gerçekten doğa harikası. de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Erzincan’ımız Türkiye’nin incisi, Doğu’nun Paris’i” diye konuştu.

Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 7
Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 8
Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 9
Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu - 10

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