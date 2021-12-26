Hava eksi 15 dereceye düştü: Girlevik Şelalesi dondu

Haberler - İHA 26.12.2021 - 13:03
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu.
Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.
Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan lise öğrencileri, Girlevik Şelalesi'nin şu an çok soğuk olduğunu ancak yaz kış güzel olduğunu söylediler.
Bir başka öğrenci ise, “Çağlayanımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel. Dumanlı ormanları olsun, Girlevik Şelalesi olsun gerçekten doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Erzincan’ımız Türkiye’nin incisi, Doğu’nun Paris’i” diye konuştu.