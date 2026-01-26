Hava ısınacak ama kuvvetli lodos, sağanak, sel uyarısı var. Saat verildi, bahar geldi sanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için dokuz ile kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.