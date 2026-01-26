Hava ısınacak ama kuvvetli lodos, sağanak, sel uyarısı var. Saat verildi, bahar geldi sanmayın
26.01.2026 10:18
Son Güncelleme: 26.01.2026 10:31
NTV - Haber Merkezi
Yoğun kar yağışı yurdu neredeyse terk etti, sıcaklık artmaya başladı. Yeni hafta bahar havasını andıracak, ancak birçok bölgede sağanak yağış da etkili olacak.
Türkiye'de yeni haftada sıcaklıklar artacak. Ancak birçok bölgede, sağanak yağış etkili olacak. O illerin başında İstanbul ve İzmir geliyor. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
YENİ HAFTADA SICAK HAVA DEVAM EDECEK
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Dün hava oldukça ılıktı. İzmir'de sıcaklık 20 dereceye İstanbul'da da bazı noktalarda 18 dereceye kadar yükseldi." diyerek sıcak havanın dünden etkisini göstermeye başladığını belirtti.
AMA KUVVETLİ LODOSA DİKKAT!
Yeni haftada sıcak havanın etkisini devam ettireceğini açıklayan Dilek Çalışkan, kuvvetli lodosa karşı da şu sözlerle uyarıda bulundu:
“Hafta genelinde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli lodos da etkili olacak. Özellikle akşam ve gece saatlerinde kuvvetlenecek rüzgarda, soba zehirlenmelerin karşı dikkatli olun.”
EGE'YE SEL UYARISI
Yeni haftada beklenen sağanak yağışların özellikle Ege Bölgesi'nde şiddetli olabileceğini açıklayan Çalışkan, "Akşam saatlerine doğru rüzgar kuvvetlenecek Çanakkale'den itibaren İzmir, Aydın boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar çıkabilir. Bu şiddetli lodos beraberinde sağanak getirecek." diyerek Çanakkale, Edremit. Bergama, Dikili, Foça'yı sel tehlikesine karşı uyardı.
ÖZELLİKLE AKŞAM 6 İLA 12 ARASINA DİKKAT!
Çalışkan, "Aydın, Kuşadası, Muğla, Antalya... Bu saydığım kentler hem bu akşam hem de yarın dikkatli olsunlar. Özellikle akşam saat 6 ila 12 arasında çok dikkatli olun." çağrısında bulundu.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Editörü Çalışkan, lodosun akşam saatlerinde şiddetini artıracağını saat 8 ila 12 arasında sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi. Çalışkan, İstanbul'da etkili olması beklenen yağışların Ege'deki kadar kuvvetli olmayacağını söyledi.
Perşembe günüyse megakentteki yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan haftalık hava tahmini raporunda; hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı; sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu dışında yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtildi.
9 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için dokuz ile kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.