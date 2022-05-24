Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü

"TÜKETİCİ İÇİN GÜZEL GÜNLER GELDİ"

Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, fiyatların düşüş yaşadığını belirtti.

Üreticinin ve tüketicinin fiyatlardan memnun olduğunu anlatan Yılmaz, “Domates 8 lira, salatalık 1,50, kabak 2-3 lira, patlıcan 6-7 lira, biber 3-4 lira arasında. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı. Bir dönem ürün az, fiyatlar yüksek olacak. Bir dönem de ürün bol, fiyatlar düşük olacak. Maliyetler artmasına rağmen üreticiler kışın elde ettikleri gelirle bütçelerini dengeledi. Tüketiciler için güzel günler geldi" diye konuştu.