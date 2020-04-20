Hava kirliliği azaldı İstanbul'dan Uludağ, Uludağ'dan İstanbul göründü
İstanbul ve Bursa'da corona virüs salgını sonrası ''evde kal'' çağrılarına uyulmasıyla hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı. Uludağ’ın zirvesinden kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul göründü. Geçtiğimiz hafta sonu da İstanbul'un çeşitli bölgelerinden Uludağ görünmüştü.
Abone ol
Paylaş
DHA 20.04.2020 - 12:18| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 12:46
Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ülke genelinde ''evde kal'' çağrılarına büyük oranda uyuldu.
2 haftadır cumartesi ve pazar günleri için 31 kentte de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken trafik yoğunluğu en düşük seviyelere indi.
Bazı fabrikalarda ise üretime ara verilirken, büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı. Bursa ve İstanbul'da da ''evde kal'' çağrılarına uyulmasıyla hava kirliliği azalınca ortaya çıkan manzaralar şaşırttı.
Uludağ’ın 1820 rakımlı Teleferik A.Ş.'ye bağlı Uludağ İstasyonu'ndan kilometrelerce uzaklıktaki İstanbul göründü.
Görüş uzaklığının açılmasıyla Uludağ’ın zirvesinden İstanbul izlendi.
HAFTA SONU DA İSTANBUL'DAN ULUDAĞ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Geçtiğimiz cumartesi günü de görüş mesafesinin açılmasıyla insanlar İstanbul’un çeşitli noktalarından da Uludağ manzarası izlemişti.
Avcılar'dan da kilometrelerce uzaklıkta bulunan Bursa'daki Uludağ karlı zirvesiyle görülmüştü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.