Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.