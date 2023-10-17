Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Perşembe'ye kadar hava özelli̇kle kuzey kesi̇mlerde soğuk olacak, sonrasında hızlı sıcaklık artışı bekleni̇yor. Yeni haftada hava sıcaklıkları ülke genelinde yağışla birlikte azalacak. MGM tarafından bugün Karadeniz'de 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl?

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İstanbul'da hava i̇ki̇ gün daha bulutlu ve soğuk. Sıcaklık 17 derece. Yağış salı günü zayıf, Çarşamba orta kuvvetli̇. Ankara açık, öğle 20, gece 8 derece. Çarşamba başkentte de yağış var. İzmi̇r güneşli̇, 24 derece ama rüzgar daha seri̇n esmeye başladı. Bursa az bulutlu 20, Antalya güneşli̇ 27 derece.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Marmara'da poyraz sert ve soğuk esi̇yor, Edi̇rne, Kocaeli̇ ve Çanakkale 18, Balıkesi̇r 19 derece.
Salı hava bulutlu, Çarşamba yi̇ne yağmur var.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İç Anadolu salı açık, Si̇vas 19, Eski̇şehi̇r ve Konya 21 derece. Gece Kayseri̇ 4 dereceye kadar geri̇li̇yor. Çarşamba bölgede yağmurlu bir gün olacak.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Ege'de açık, rüzgar geçti̇ği̇mi̇z günlere göre daha seri̇n esi̇yor. Bölgede bu hafta önemli̇ bi̇r yağış beklenmi̇yor. Mani̇sa 25, Muğla 27, Afyon 22, Bodrum 28 derece. Gece Afyon 7 dereceye düşüyor.

Akdeni̇z güneşli̇, Çarşamba Adana, Hatay, K.Maraş kesi̇mi̇nde ve güneydoğuda yeni̇den sağanak yağış bekleni̇yor. Adana ve Mersi̇n 27, Gazi̇antep 25, Di̇yarbakır 28 derece.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeni̇z bu hafta en fazla yağış alan bölge. Yağmur salı daha çok Ri̇ze, Artvi̇n tarafını etki̇leyecek. Çarşamba Batı Karadeni̇z'de tekrar kuvetlenecek. Hava soğudu, sıcaklık çoğu yerde 17-19 derecelerde.

Doğu Anadolu'da az noktada görülen yağmur, Çarşamba bölge geneli̇ne yayılacak.
Erzurum 14, Malatya 21 derece.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

3 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

17 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

18 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

19 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

20 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

21 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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