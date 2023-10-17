Hava önce soğuyacak sonra ısınacak (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Perşembe'ye kadar hava özelli̇kle kuzey kesi̇mlerde soğuk olacak, sonrasında hızlı sıcaklık artışı bekleni̇yor. Yeni haftada hava sıcaklıkları ülke genelinde yağışla birlikte azalacak. MGM tarafından bugün Karadeniz'de 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.