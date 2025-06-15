Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu

"BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR"

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, “Biz, 22 saatte Gürbulak Sınır Kapısına kadar bin 600 kilometre yol gidiyoruz. Otobüste 47 yolcumuz var, hepsi İranlı olduğu için direkt gümrük kapısına gidiyoruz. Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu." dedi.



Bilet sıkıntısı olduğundan bahseden Sağdıç, "Bilet bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar." diye konuştu.