Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu
İsrail-İran savaşı üçüncü gününde devam ederken kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle turizm firmaları ek seferler koydu.
İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.
Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi.
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