Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu

İsrail-İran savaşı üçüncü gününde devam ederken kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle turizm firmaları ek seferler koydu.

Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu - 1

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi.

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Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu - 2

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi.

Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, turizm şirketlerinin önünden de birden fazla otobüs yola çıktı. 

Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu - 3

EK SEFERLERE TALEP ARTTI

İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi.

Bazı İranlılar valizleriyle turizm şirketlerine ait ofislerin önünde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu. Ayrıca yurt dışından gelen bazı yolcular da Türkiye'den İran'a otobüsle gidiyor.

Hava sahası kapandı: İranlılar otogarlara koştu - 4

"BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR"

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, “Biz, 22 saatte Gürbulak Sınır Kapısına kadar bin 600 kilometre yol gidiyoruz. Otobüste 47 yolcumuz var, hepsi İranlı olduğu için direkt gümrük kapısına gidiyoruz. Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu." dedi.

Bilet sıkıntısı olduğundan bahseden Sağdıç, "Bilet bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar." diye konuştu.

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